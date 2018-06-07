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Депутат - Казахстану требуется свой Гарри Поттер

Казахская детская литература нуждается в таких творениях.

Фото : OZ.by7 июня 2018, 18:42

Казахская детская литература нуждается в таких творениях как «Гарри Поттер» английской писательницы Джоан Роулинг. Об этом заявил депутат мажилиса Бақытбек Смағұл на международном детском писательском форуме, передает ИА «NewTimes.kz».

«Я не говорю, что нужно подражать Роулинг, мы должны писать в своем жанре. Здесь речь идет о феномене, который привел к большому прорыву детской литературы на мировом рынке», − сказал депутат.

Бақытбек Смағұл считает, что казахский «Гарри Поттер» рано или поздно появится и тогда нужно будет активно продвигать это творение, снимать фильмы и переводить на другие языки.


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