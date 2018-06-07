Подсудимым в деле о хищении нефти в Кызылорде вынесен приговор

С начала марта 2018 года в стенах специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области проходили судебные заседания по указанному уголовному делу.

Напомним, в мае 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в ряде областей Казахстана реализована масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти, сообщает zakon.kz со ссылкой на Kyzylorda-News.kz.

В числе задержанных предприниматели г.Кызылорда, работники нефтяных компаний и охранных организаций, а также их покровители из числа должностных лиц правоохранительных органов. Всего на скамье подсудимых 21 человек.

По версии следствия, на территории Кызылординской области действовали две организованные группы. Первая - под руководством жителей г.Кызылорда Г.Кушекбаева и Г.Жунусова занималась непосредственным хищением нефти с месторождений «Коныс» (Кызылординская область) и «Жыланды кыр» (Карагандинская область), нефтепроводов «Тузколь-Кумколь» (Кызылординская область) и «Шымкент-Павлодар» (ЮКО).

Не принятие мер уголовного пресечения в отношении членов группировки обеспечивалось бывшим начальником Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Бериком Утеновым.

Краденая нефть реализовывалась участникам другой ОПГ под руководством предпринимателя г.Кызылорда Кенжебека Баскараева. Хранение криминального сырья осуществлялось в подземных емкостях на территории ТОО «КАИС-сервис». Для его сбыта использовались подложные документы ТОО «Әлем Қызмет group».

Похищенное углеводородное сырье реализовывалось на казахстанские и кыргызстанские НПЗ.

Из материалов уголовного дела следует, что 5 участников указанных ОПГ имеют судимости за участие в незаконном обороте нефти. По материалам КНБ РК, бывший полковник полиции Б.Утенов в июне 2017 года осужден за совершение коррупционного правонарушения в сфере противодействия наркобизнесу.

С начала марта 2018 года в стенах специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области проходили судебные заседания по указанному уголовному делу. Допрошено более 90 свидетелей, изучены результаты негласных следственных действий, заключения ряда судебных экспертиз и иных материалов уголовного дела.

Часть подсудимых признав вину, оказали содействие в расследовании преступлений. Отдельные вину признали частично. Пятеро подсудимых вину не признали.

Сегодня, 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области оглашен приговор в отношении подсудимых.

Решением суда все подсудимые признаны виновными в совершении вменяемых им преступлений, предусмотренных ст.ст. 188 (кража), 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 355 (умышленное повреждение или разрушение трубопроводов) и 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК.

В частности, лидер ОПГ К.Баскараев приговорен к 10 годам лишения свободы, участники группировки получили сроки лишения свободы от 5 до 9 лет, а их пособники – от 3 до 5 лет лишения свободы. Также судом принято решение о конфискации имущества подсудимых.

Бывший полковник Б.Утенов приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Напомним, ранее вынесены приговоры в отношении других фигурантов, попадавших в орбиту уголовного преследования. Так, за вымогательство денежных средств с вышеуказанных участников ОПГ в октябре 2017 года осужден криминальный авторитет С.Умирзаков («Аппак»), за покровительство одному из подсудимых в декабре 2017 года осужден бывший Кызылординский транспортный прокурор Н.Серикбаев.

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