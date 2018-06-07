Китай заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном

С 2012 года РК и КНР подписали 127 двусторонних документов на общую сумму около 67 миллиардов долларов.

После церемонии официальной встречи состоялись переговоры между лидерами двух стран в расширенном формате, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своей приветственной речи Глава государства выразил признательность за приглашение совершить государственный визит и отметил традиционно теплый прием, оказываемый китайской стороной.

- Я хочу прежде всего поздравить Вас с переизбранием на высший государственный пост и успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая, который стал событием мирового масштаба в раках построения социализма с китайской спецификой, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил повышение роли Компартии Китая как основы государственности страны в деле воплощения в жизнь «китайской мечты».

Глава государства обратил внимание на высокую динамику казахстанско-китайских отношений, указав, что с 2012 года состоялось 18 встреч на высшем уровне.

- За это время мы подписали 127 двусторонних документов на общую сумму около 67 миллиардов долларов. Нам необходимо продолжать этот диалог. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов, с ростом более, чем на 30 процентов. У нас есть еще больший потенциал для продвижения двусторонних отношений, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Председателя КНР в поступательное развитие добрососедских отношений в духе дружбы, равноправия, взаимного сотрудничества и уважения государственного суверенитета.

- Наше сотрудничество еще более упрочилось в рамках реализации Вашей инициативы по строительству Экономического пояса Шелкового пути, - заключил Нурсултан Назарбаев.

Глава КНР, в свою очередь, отметил высокий уровень развития двустороннего взаимодействия, которое стало образцом добрососедства, и указал на укрепление взаимного доверия и сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных инициатив, в том числе программы «Один пояс, один путь».

- Мы готовы вместе с Казахстаном идти по пути построения единой судьбы человечества и приложить интеллектуальные и физические усилия для создания более светлого будущего человечества. Я готов вместе с Вами управлять рулем большого корабля китайско-казахстанской дружбы, - сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров китайская сторона выразила заинтересованность в поставках экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции на свой рынок, в углублении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазового комплекса, новых технологий и цифровизации, а также в области культурно-гуманитарных связей.

В завершение встречи Глава государства пригласил Председателя КНР посетить Казахстан с официальным визитом.

По результатам визита были подписаны:

1. Совместное заявление РК и КНР.

2. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

3. Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита.

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов КНР.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместной разработке китайско-казахстанского плана сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по утверждению перечня совместных проектов в сфере индустриализации и инвестиций и механизмов его формирования.

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между Министерством национальной экономики РК и Министерством коммерции КНР.

8. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай.

9. Протокол санитарных и фитосанитарных требований к экспорту сена люцерны из РК в КНР между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР.

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