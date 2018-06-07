Трехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Шымкенте

Трёхлетний ребёнок умер, упав с третьего этажа жилого дома в Шымкенте.

Трагедия произошла 6 июня в час дня в микрорайоне Север, передаёт корреспондент BNews.kz. О случившемся полицейским сообщили очевидцы.

На место происшествия сразу же выехала бригада врачей, которая прибыла к месту ЧП спустя всего несколько минут. Ребёнка к этому моменту уже занесли в дом. Врачи, выяснив все подробности, бросили все силы для оказания первой медицинской помощи. В связи с тяжестью травм, полученных при падении ребёнка, на место происшествия была направленна дополнительная карета скорой медицинской помощи.

"Родители ребёнка были дома, когда маленькая девочка выпала из окна. Я играл здесь на улице и услышал странный звук, который доносился сзади дома. Я побежал за дом и увидел, что на бетоне лежит соседская девочка, рядом всё было в крови. Я очень испугался", - говорит один из подростков, игравших возле дома в момент падения трёхлетнего ребёнка с окна квартиры.

По словам очевидцев, ребёнок выпал с открытого окна третьего этажа пятиэтажки. Девочка по неосторожности прислонилась к москитной сетке, и, продавил её, по инерции улетела вниз головой из открытого окна.

Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь малышке. Однако, полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!