Мелодии Великой Степи прозвучали в Нижней Австрии

Ценители искусства Вильгельмсбурга тепло приняли выступление фольклорного ансамбля «Дала Сарындары».

6 июня в городе Вильгельмсбург австрийской федеральной земли Нижняя Австрия, известной своими культурными традициями, состоялся концерт фольклорного ансамбля «Дала Сарындары» Казахского Национального университета искусств, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Серия концертов в рамках проекта «Жемчужины Казахстана – мелодии Великой Степи», который реализуется Посольством Казахстана в Вене в целях популяризации казахской культуры в Австрии и других странах Европы, в этом году посвящена празднованию 20-летия столицы Казахстана – Астана.

В своем выступлении Посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай рассказал гостям о праздновании 20-летия столицы Казахстана, ее стремительном росте за прошедшие годы, международном значении в качестве диалоговой площадки для целого ряда международных форумов. Одним из запоминающихся событий стало проведение глобальной выставки «ЭКСПО-2017», в которой активное участие приняли многочисленные представители Австрии. С целью продолжения этого диалога гости концерта были проинформированы о запланированном в рамках 20-летия Астаны казахстанско-австрийском Форуме регионов на тему «Австрийские технологии на службе устойчивого развития», с целью презентации передовых зеленых технологий в сфере энергетики, строительства, транспорта, городской инфраструктуры и др.

Концерт в Вильгельмсбурге был организован при поддержке австрийского культурного объединения «Kulturscene 3150», а также известной австрийской журналистки и общественного деятеля профессора Вальтрауд Штайнбёк. В числе гостей были представители общественности федеральной земли Нижняя Австрия, дипломатического корпуса, казахской диаспоры и студенчества.

Присутствующие на концерте гости тепло приняли выступление фольклорного ансамбля «Дала Сарындары». Репертуар ансамбля постоянно пополняется обработками и переложениями народных песен, кюйев, мелодий. Уникальный творческий почерк коллектива создает умелое сочетание народных традиций с классикой и современностью.

В программе дальнейших гастролей музыкального коллектива участие в программе ежегодного Европейского культурного форума на легендарном острове Боденского озера - Майнау (Германия).

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