В Алматинской области наблюдается заметное улучшение состояние пациентов с менингитом

Управлением здравоохранения Алматинской области оказывается весь спектр медицинских услуг.

На сегодня в больницах региона получают лечение 7 человек. Из них пятерым диагноз установлен клинически. Все они находятся под присмотром специалистов, передает zakon.kz.

У двоих пациентов после осмотра специалистов диагноз менингококковая инфекция не подтвердился. Но не смотря на это они сейчас находятся под наблюдением врачей.

Врачи также установили 562 человека, которые контактировали с заболевающими. Все они сейчас для профилактики получают в рамках ГОБМП лечение антибиотиками.

По словам Мавлюды Мамаевой, матери двух детей госпитализированных с менингококковой инфекцией в Енбикшиказахском районе, она очень признательна местным врачам за спасение жизней родных.

- Сейчас дети идут на поправку. Спасибо врачам, которые вовремя установили диагноз. Мы поступили 29 мая, когда начался ажиотаж: в соцсетях и по телефону приходили всякие пугающие сообщения об этой болезни. Ночью мы не спали, переживали, но врачи нашей районной больницы и психологи успокоили нас. Нас как контактирующих тоже взяли под наблюдение. Все это время мы чувствовали поддержку со стороны наших врачей. Сейчас состояние моих сыновей стабильное, их обещают выписать в ближайшее время, чему я очень рада, - говорит Мавлюда Мамаева.

В свою очередь, руководитель управления здравоохранения Алматинской области Бауыржан Ыскак призывает граждан не паниковать.

- Нами оказывается весь спектр медицинских услуг. Главное, нужно во время госпитализировать пациентов для дальнейшего лечения. В медицинских организациях и постах скорой и неотложной помощи обеспечен необходимый запас лекарственных средств. Проводим разъяснительные работы, чтобы люди знали признаки. Проведены 3 брифинга, на телеканале «Жетысу» прошла программа «Денсаулык», где даны разъяснения о мерах профилактики и первых признаках менингококковой инфекции, разработаны и распространены памятки для населения,- подчеркнул Бауыржан Ыскак.

Стоит отметить, во всех районах области работа в больницах усилилась. На постоянной основе дежурят врачи, увеличены койки мест, организованы дополнительные посты в инфекционных стационарах, отработан алгоритм действия медицинских работников при подозрении на менингит и многое другое. Помимо этого, для медперсонала проводятся обучающие семинары, где специалисты учат своевременно определять диагноз.

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