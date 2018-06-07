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На столичных улицах частично ограничат движение

Реализуется проект строительства линии ЛРТ.

Фото : ГТРК "Карелия"7 июня 2018, 19:48

В рамках реализации проекта строительства линии ЛРТ вводится ограничение движения автотранспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД города Астаны.

Так, движение будет ограничено по улице Сығанак на следующих участках: 7 июня на участке ул. Туркестан – пр. Мәңгілік Ел – частичное ограничение (проезд по две полосы с каждой стороны).

7 июня на участке ул. Ақмешіт – ул. Туркестан - частичное ограничение (проезд по двум полосам с северной стороны); с 20 июня полное ограничение (закрытие движения).


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