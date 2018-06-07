Казахстан и Словения определили перспективные сферы взаимодействия

Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, транспортная инфраструктура, логистика, туризм, реабилитационная медицина, зеленые технологии.

6 июня 2018 года Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко провел встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Словения Изтоком Мирошичем, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники подробно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-словенских отношений, отметив отсутствие каких-либо проблем и необходимость дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия.Достигнута договоренность о продолжении работы по расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, транспортная инфраструктура, логистика, туризм, реабилитационная медицина, зеленые технологии и др.

С удовлетворением отметили работу в Казахстанесловенских компаний, являющихся лидерами в своей области и имеющих представительства по всему миру – KRKA (медикаменты), Iskratel Group (IT решения), Gorenje (бытовая техника), Bisol Group (солнечные батареи).

В ходе встречи детально обсуждены перспективы и возможности в рамках реализации инициативы «Пояса и пути». В этой связи И.Мирошич информировал о работе Словении в качестве координатора по экономическому сотрудничеству с Китаем в формате 16+1 (страны Центральной и Восточной Европы).

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая процессы, происходящие в Центральной Азии и Балканском регионе.

В качестве сопредседателя межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству словенский дипломат также проинформировал об итогах 4-го заседания Комиссии, состоявшегося 5 июня в Астане. С казахстанской стороны сопредседателем МПК является Министр здравоохранения Елжан Биртанов.

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