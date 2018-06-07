Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин встретились с актерами кинофильма «Композитор»

Президент РК отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в культурной сфере.

В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику Нурсултан Назарбаев встретился с творческой группой первого совместного казахстанско-китайского кинофильма «Композитор», посвященного дружбе двух композиторов - Си Синхая, оказавшегося в годы Великой Отечественной войны в нашей стране, и Бахытжана Байкадамова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во время презентации трейлера к фильму Глава государства поблагодарил актерский состав за профессионализм и отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в культурной сфере.

Художественный фильм снят киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова в партнерстве с китайскими компаниями «Shinework Pictures» и «China Film Coproduction Corporation». Главные роли исполнили казахстанские актеры Берик Айтжанов, Алтынай Ногербек, Аружан Джазильбекова, а также китайские актеры Ху Цзюнь и Юань Цюань.

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