Погребение гуннской эпохи обнаружено в Актюбинской области

Археологические находки с уникального захоронения эпохи Великого переселения народов были обнаружены археологами на карьере в пригороде Актобе.

Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил директор Актюбинского областного историко-краеведческого музея Мейрам Дуйсенгали, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

Случайные археологические находки с уникального захоронения эпохи Великого переселения народов были обнаружены актюбинскими археологами в начале июня во время работ на карьере в пригороде Актобе.

«3-4 июня археологами было исследовано уникальное погребение гуннской эпохи. Захоронение обнаружил водитель ковшового погрузчика ТОО «Актобе кристалл су» во время добычи грунта. Руководитель предприятия сразу сообщил о находке в правоохранительные органы. После осмотра места находки и найденных артефактов археологами областного историко-краеведческого музея и областного центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия выяснилось, что погребение предварительно датируется II-IV веками нашей эры», - рассказал Мейрам Дуйсенгали.

По словам спикера, на месте, где обнаружена уникальная находка, захоронен гунн вместе со своим конем. Погребенный воин, по всей видимости, имел высокое положение в обществе. К такому выводу археологи пришли, обнаружив возле него железный меч, инкрустированный камнями, а также седло, обложенное листовым золотом и штампованные золотые бляшки, которые украшали его одежду.

«Эта уникальная находка является мечтой каждого археолога. Та информация, которая заложена в ней о древних народах, техниках, художественной базе, которые использовали в то время, имеет большую историческую ценность для культурного наследия Казахстана. Поистине уникальная находка. Такие артефакты археологу на протяжении их деятельности попадаются крайне редко», - подчеркнул научный сотрудник института археологии им. А. Маргулана, к.и.н. Алексей Хаванский.

Археологи продолжают работу на карьере. После завершения работ на данном участке, в новом областном историко-краеведческом музее будет создана экспозиция, посвященная гуннскому периоду.

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