Преступление в столице было раскрыто благодаря сообщениям жителей

С помощью предоставленной информации, был установлен и задержан подозреваемый, который признался в совершении кражи.

В УВД района «Алматы» с заявлением обратился горожанин о том, что 5 июня неизвестный, находясь на территории автомойки по улице Есиль, похитил полики от автомашины, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В средствах массовой информации и социальных сетях была размещена ориентировка на подозреваемого лица с фотоизображением с камер видеонаблюдения.

От жителей столицы в ДВД г.Астана поступило несколько сообщении о подозреваемом.

С помощью предоставленной информации, был установлен и задержан подозреваемый, который признался в совершении кражи.

Аналогичная кража совершена в здании поликлиники, где мужчина похитил портмоне с деньгами и банковскими картами из находившейся в детской коляске сумки.

Фотоизображение подозреваемого также было размещено в СМИ и социальных сетях с просьбой о помощи. И благодаря информации от горожан, поступивших в ДВД г.Астана, установлен и задержан подозреваемый.

Проводятся досудебные расследования.

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