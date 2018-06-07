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Землетрясение произошло в 513 км от Алматы

Эпицентр расположен на территории Китая.

Фото : РИА Новости7 июня 2018, 20:53

В 513 км от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Землетрясение произошло в 20 часов 7 минут. Эпицентр расположен на юго-востоке от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 41.58° с.ш. 82.73° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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