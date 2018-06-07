На парковке торгового центра в Актау сбили 13-летнюю девочку

На парковке девочка подрабатывала мытьем машин.

Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. О состоянии пострадавшей рассказали на станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Пострадавшая девочка, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.

- Она часто здесь бывает. На парковку резко выбежала и, наверное, водитель не успел среагировать. В результате она попала под колёса, - говорят очевидцы.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Водителя, сбившего девочку, забрали для дальнейшей дачи показаний. Автомобиль, по словам очевидцев, эвакуировали на штрафстоянку. По неподтвержденной информации, виновник ДТП был трезв.

- В процессе осмотра у пострадавшей 13-ти лет выявлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих левого коленного сустава. На данный момент её доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Более подробная информация о состоянии девочки будет предоставлена позже. Официальный комментарий от ДВД Мангистауской области ожидается.

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