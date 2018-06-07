В поликлинике Костаная мужчина умер после укола
Причина смерти - тромбоэмболия.
Фото : Mfina.ru7 июня 2018, 21:12
Мужчина умер на приеме в поликлинике Костаная, сообщает zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.
«Мы никак не могли оттуда выехать. Там было очень много народа, никого не выпускали на улицу, но и не пропускали внутрь здания. Говорят, что пациент умер, его вынесли на носилках», - сообщают очевидцы.
Информацию подтвердила главный врач поликлиники №2 Карлыга Умарова.
«Дело в том, что мужчина пришел в процедурный кабинет. Он некоторое время посещал врача, ему были назначены уколы. Медицинский работник поставила укол, все прошло, как всегда, он уже собирался уходить. Неожиданно мужчина посинел, мы вызвали «скорую» и сами оказали возможную помощь. Работали в рамках установленных правил. К сожалению, мужчина скончался. Причина смерти - тромбоэмболия», - сообщила Карлыга Умарова.
Родственники погибшего уже переговорили с врачами и не имеют претензий к поликлинике, пояснила главный врач.
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