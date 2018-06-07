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Схватка плюющихся ядом кобр попала на видео

Ни одна из противниц не собиралась сдаваться.

Фото : РЕН ТВ7 июня 2018, 21:22

Захватывающая схватка змей попала на видео. Путешественник снял в Лимпопо, как сцепились две ошейниковых кобры, передает РЕН-ТВ.

Ядовитые змеи сначала сплелись в клубок, а затем начали кататься по земле. Одна из них схватила вторую за "шею", но ни одна из противниц не собиралась сдаваться.

Путешественник рассказал, что разнял кобр и отправил каждую своей дорогой, пишет Mail Online.


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