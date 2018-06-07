Злостных неплательщиков Уральска будут сажать

Тепловики в очередной раз берут кредит в банке, чтобы выполнить обязательства перед газовиками, но работу с должниками ужесточат.

Жителям Уральска угрожают арестом. На 5 суток обещают сажать злостных неплательщиков, имеющих огромные долги за отопление и горячую воду. Город пытается войти в привычный режим после скандального отключения местной ТЭЦ от газа, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Тепловики остались без работы, а весь город без горячей воды в конце мая. Огромное предприятие оказалось в критическом положении: не смогло погасить свои долги перед газовиками, и воду стало просто не на чем греть. Удобств уральцев лишили почти на 2 недели, и только накануне вечером коммунальщики сообщили, что газ на ТЭЦ, наконец, пустили, и сегодня горячая вода появится в домах горожан. Генеральный директор Жайыктеплоэнерго сообщил, что предприятие в очередной раз берет кредит в банке, чтобы выполнить обязательства перед газовиками, но работу с должниками ужесточит.

- У нас есть должники, которые должны порядка 700-800 тысяч тенге за отопление и горячую воду. И теперь мы договорились на совещании под председательством акима города о том, что к этим злостным неплательщикам будут применяться самые крайние меры, которые есть в рамках действующего законодательства. Это арест до 5 суток, - говорит генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат Байменов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!