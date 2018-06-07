Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За год из Казахстана вывели 159 миллиардов тенге

С начала этого года за рубеж было переведено в общей сложности на 36 с половиной процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Фото : Znews.kz7 июня 2018, 21:45

За год казахстанцы вывели из страны 159 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Основная часть денежных средств была отправлена в Китай, Турцию и Кыргызстан, но все же лидером по-прежнему остается Россия.

С начала этого года за рубеж было переведено в общей сложности на 36 с половиной процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В денежном эквиваленте это выглядит примерно так: в Россию казахстанцы за несколько месяцев отправили почти 70 миллиардов тенге, 19 с половиной перевели в Узбекистан, и замыкает тройку лидеров Турция - 18 миллиардов тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты