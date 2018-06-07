За год из Казахстана вывели 159 миллиардов тенге

С начала этого года за рубеж было переведено в общей сложности на 36 с половиной процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За год казахстанцы вывели из страны 159 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Основная часть денежных средств была отправлена в Китай, Турцию и Кыргызстан, но все же лидером по-прежнему остается Россия.

С начала этого года за рубеж было переведено в общей сложности на 36 с половиной процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В денежном эквиваленте это выглядит примерно так: в Россию казахстанцы за несколько месяцев отправили почти 70 миллиардов тенге, 19 с половиной перевели в Узбекистан, и замыкает тройку лидеров Турция - 18 миллиардов тенге.

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