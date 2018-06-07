Жандарбек Бекшин: менингит в Казахстане пошёл на спад

В Алматы на протяжении уже четырех суток не регистрируется новых случаев менингококковой инфекции.

Сегодня главный санитарный врач страны выступил с заявлением. Жандарбек Бекшин заверил, что пик заболеваемости пройден, пациенты выздоравливают. Только в Алматы из больниц выписали уже 14 человек. Вирус сейчас активно изучают специалисты, чтобы понять, откуда он появился, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Казахстанские медики теперь, как и обещали, ежедневно отчитываются о ситуации с менингитом. За два дня на телефон горячей линии поступило восемь тысяч звонков. Главные вопросы: каковы симптомы и как себя обезопасить? С 5 на 6 июня 300 алматинцев обратились в приемное отделение с подозрением на инфекцию, но ни у одного диагноз не подтвердился.

По словам Жандарбека Бекшина, заболеваемость пошла на спад. В целом по республике, только за одну неделю было зарегистрировано 15 случаев, а по городу Алматы – 13. Это была пиковая неделя. В Алматы на протяжении уже четырех суток не регистрируется новых случаев менингококковой инфекции.

Двадцать четыре казахстанца с подтвержденным диагнозом сейчас находятся на лечении. Двенадцать из них – в Алматы. Четырнадцать уже выписаны. Между тем в Астане с подозрением на менингит вчера госпитализировали двоих взрослых. Пациенты: женщина 80 года рождения и мужчина 85 года рождения лежат в этой инфекционной больнице. 33-летний астанчанин сейчас в реанимации. Предварительный диагноз у обоих: менингококковая инфекция. Окончательный будет поставлен после лабораторных исследований. Бекшин подчеркивает: казахстанцы должны полагаться только на мнение врачей-эпидемиологов. И уж точно не поддаваться панике из-за рассылок в соцсетях.

- Правильно замечают в сети: все у нас разбираются в общепите, все у нас разбираются в продуктах, кроме врачей. И в данном случае тоже. Прошу полагаться на мнение медицинских работников, эпидемиологов, - говорит председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин.

Однако работа самих медиков не так давно подверглась критике министра Биртанова. Во время визита в Алматы он распорядился закрыть инфекционную больницу Каскелена. Как объяснил сегодня главный санврач, решается вопрос либо о приостановлении деятельности на время ремонта, либо о строительстве нового инфекционного отделения. Пока же все пробы и возбудители вируса исследуют в Назарбаев университете. Через две недели станет известно: это типичный казахстанский штамм или же новый, завезенный извне.

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