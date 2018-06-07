Бабушку переселили из дома за пару часов до его обрушения

Женщину переселили в общежитие с общим туалетом.

В Петропавловске опять обвалился дом. О том, что старая двухэтажка вот-вот рухнет, знали все – и жители, и чиновники. Но людей, несмотря на их просьбы, все равно не переселяли. За два часа до обрушения из дома эвакуировали одинокую пенсионерку, а вот жители соседнего подъезда, который еще стоит, всю ночь ждали повторного обрушения, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дом начал трещать еще днем. 73-летнюю Светлану Щербакову спасатели эвакуировали ближе к полуночи: ее временно поселили в общежитии. Остальных людей, это 8 человек, чиновники предупредили об опасности, но так и оставили. Стена шлакоблочного 60-летнего дома рухнула через 2 часа, чудом никто не пострадал. Чиновники приехали к обеду, но ничего конкретного не сказали. Здание давно признано аварийным, все люди стоят в очереди на жилье. Точно такая же двухэтажка напротив рухнула два месяца назад, пострадавшим тогда быстро купили квартиры.

- Сейчас каких-то громких обещаний, что завтра мы повторим и завтра тоже обеспечим всех жильем, я делать не буду. Бабушке же комнату в общежитии предложили с утра, - С общим туалетом? - Пока так, пока так… Далее по остальным 4 семьям мы работаем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!