Недобросовестная турфирма обманула более 30 алматинцев

Пострадавшими себя считают и менеджеры турагентства. Девушки работают в фирме всего второй месяц и своего работодателя в глаза не видели.

Алматинцам испортили отпуск на море. Люди жалуются, что купили путевки в Турцию, но теперь придется остаться дома, к тому же без денег, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Порядка 30 человек обманула турфирма. Небольшая и неприметная компания продавала путешествие с огромными скидками. Многих и привлекло выгодное предложение. Подвох отдыхающие заметили позже, когда в отелях им не подтвердили бронирование. Туристы говорят, что в общей сложности их обокрали на 19 миллионов.

У турфирмы нет ни красочной вывески, ни яркой рекламы. Алматинцы говорят, что их привлекла огромная скидка на путевки. Тур продавали практически за полцены.

Полностью путешествие оплатил 31 турист. Направление одно – побережье Турции, но отели у всех были разные. Люди говорят, ничего подозрительного поначалу не заметили. Лететь на море они должны были уже в начале июля.

Пострадавшими себя считают и менеджеры турагентства. Девушки говорят, что работают в фирме всего второй месяц. Первую зарплату получили в срок. Своего работодателя в глаза не видели. Все переговоры по найму происходили по телефону, офис для туркомпании был уже арендован. Они просто пришли, подписали договор и стали работать. О том, что продают липовые путевки, сотрудницы якобы не подозревали.

Туристы все еще надеются вернуть свои деньги. Они подсчитали – в общей сложности их обокрали на 19 миллионов тенге. Каждый планировал путешествие с семьей. Сейчас директор туркомпании на звонки не отвечает. Теперь его будут искать полицейские. Заявление на него пострадавшие туристы уже написали.

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