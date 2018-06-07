Саранча атакует Актюбинскую область

Если жара начнет усиливаться, уже через неделю крошечный прус подрастет и будет представлять серьезную угрозу.

Актюбинскую область атакует саранча. Миллионы личинок уже вылупились и угрожают посевам. По словам фитосанитаров, на сегодня серьезная ситуация в Уилском, Шалкарском и Иргизском районах. Туда уже экстренно направили спецтехнику для уничтожения вредных насекомых, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Пока вредители менее опасны. Сейчас они совсем мелкие и не имеют крыльев. Но если жара начнет усиливаться, уже через неделю крошечный прус подрастет и будет представлять серьезную угрозу. Поэтому сейчас задача специалистов не упустить время и уничтожить прожорливых вредителей. Иначе бесконтрольное размножение саранчи может пагубно сказаться на посевах. На сегодня в регионе от насекомых обработано уже больше 7 тысяч гектаров полей. Всего планируется обработать порядка 200 тысяч гектаров. На это из бюджета выделено 97 миллионов.

- Если мы прямо сейчас начнем их всех вытравливать, после обработки может появиться третья и четвертая волна саранчи. Поэтому ждем, когда они полностью достигнут второй, третьей стадии возраста, - говорит руководитель Актюбинского областного филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Харифулла Жолаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!