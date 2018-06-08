Волгу выбросило на обочину в результате ДТП в Алматы

Водитель, пребывающий в состоянии шока, с трудом мог объяснить, что случилось.

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Шемякина Вологодская, сообщает корреспондент zakon.kz.

Волга ехала по Шемякина вниз. По словам ее водителя, рядом с улицей Волгодская, его то ли подрезал, то ли зацепил автомобиль Gelandewagen, в результате чего, машину боком выбросило с левого ряда и Lexus ES 300, ехавший по Шемякина вверх, ее протаранил.

Дать более внятное объяснение водитель Волги оказался не способен, так как находился в состоянии шока.

От удара Волгу выбросило на обочину рядом с автобусной остановкой, где в позднее время пассажиров уже не было.

Тормозной след Волги составил более 30 метров, и пассажира машины медики госпитализировали.

К удачному стечению обстоятельств можно отнести тот факт, что поблизости был пешеходный переход, на подъезде к которому, водитель Lexus ES 300 сбросил скорость. Будь она повыше, возможно, жертв было бы больше.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.

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