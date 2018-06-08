Жители села Акмолинской области выступают против цеха медицинских отходов под боком

Машины с использованными шприцами, бинтами и пустыми ампулами сюда приезжают чуть ли не каждый день.

Мусорный скандал назревает в селе близ Астаны. Жители выступили против цеха по утилизации медицинских отходов, который построили рядом с их домами. Люди утверждают, что помимо шприцев и бинтов в печах сжигают... человеческие останки, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Возмущению не было предела, признаются жители 96 разъезда, что близ Астаны. Рядом с их домами возвели цех по утилизации медицинских отходов. Машины с использованными шприцами, бинтами и пустыми ампулами сюда приезжают чуть ли не каждый день. За высоким металлическим забором образовалась гора из мусорных мешков, которые, по всей видимости, не успевают уничтожать. Территория, где утилизируют медицинские отходы, расположена в нескольких метрах от жилых домов. Первое время люди с этим еще как-то мирились. Но сейчас, когда здесь установили дополнительную печь, терпению пришел конец. После неоднократных жалоб работа предприятия, на первый взгляд, остановилась. Однако сельчане уверяют, что отходы теперь сжигают ночью. Таким образом владельцы цеха решили немного успокоить местных жителей. Однако понаблюдав за ночным процессом утилизации, сельчане заметили, что сжигать в печах стали больше отходов, чем раньше.

- Они днем не особо сжигают. В основном ночью, чтобы люди не видели. Особенно в 3-4 часа ночи. Горит так сильно, что пламя из трубы вырывается. Когда ветер дует в нашу сторону, к нам приходит этот неприятный запах. Мы теперь опасаемся разных инфекций. Шприцы, лекарства там жгут, а запах как будто скот сжигают, - говорит Кенжебек Зейнолда.

Еще больше люди стали бояться, когда узнали, что в печах уничтожают не только медицинские, но и так называемые биологические отходы – то, что после хирургического вмешательства подлежит обязательной утилизации.

Местные власти пытаются успокоить население. Чиновники заявляют, что руководители предприятия работают на законных основаниях и сжигают только медицинские отходы. А до того, что возле территории цеха разбросаны разбитые ампулы, перчатки и различные бутылки от лекарств, никому нет дела.

- По нашим данным, со слов собственника земельного участка, у них есть все разрешения на занятие данным видом деятельности. То есть они могут утилизировать отходы категории «Б». К ним относятся шприцы и перевязочные материалы, - говорит зам. акима Талапкерского сельского округа Акмолинской области Айбек Есеев.

Градус недовольства местных жителей достиг критической отметки. Еще бы, ведь цех строили без их разрешения. Вместо сельчан на общественные слушания руководство предприятия пригласило работников акимата.

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