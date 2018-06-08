В результате ночного столкновения в Алматы Infiniti выбросило в арык

По словам очевидцев, водитель Infiniti не справился с управлением на высокой скорости.

Серьезное ДТП произошло в Алматы на проспекте Достык, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Mercedes двигался вверх по проспекту Достык. Автомобиль Infiniti ехал навстречу вниз.

Рядом с поворотом в сторону микрорайона Горный Гигант, водитель Infiniti, по словам очевидцев, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Машины стукнулись боком. Infiniti выбросило сначала на обочину, затем в арык.

Пострадали водитель и пассажир Infiniti. Скорая госпитализировала обоих.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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