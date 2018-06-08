Актюбинских бомжей проверяют на туберкулез

Бездомные реагируют на такую заботу спокойно и охотно проходят флюорографию.

Актюбинских бомжей массово проверяют на туберкулез. Соцработники вместе с полицейскими подбирают на улицах бездомных и отправляют на флюорографию. По данным специалистов, из тридцати бродяг каждый пятый страдает чахоткой, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Опасность в том, говорят врачи, что летом все бездомные из спецприемника уходят жить на улицу. В это время они совершенно бесконтрольны и становятся потенциальными распространителями разных инфекций. Чтобы этого не допустить, соцработники совместно с медиками и проводят тотальную проверку бомжей. Разумеется, акция бесплатная. Сами бездомные реагируют на такую заботу спокойно и охотно проходят флюорографию. В случае выявления больных туберкулезом их сразу будут отправлять на лечение в диспансер.

По словам директора Актюбинского центра ресоциолизации Сапаргали Даулетова, бомжи комиссию не проходят. Никакого контроля за ними нет. Приходится ими заниматься сейчас.

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