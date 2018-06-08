Женщина ищет родного брата, с которым их разлучили в детском доме

Юристы уверяют: права брата и сестры нарушаются.

Несколько лет жительница Актюбинской области ищет родного брата, с которым разлучили в детском доме. Все это время жительница Актюбинской области Мария Проскурина надеется на воссоединение, хотя порой опускаются руки. Информацию ей не выдают, хотя все, чего она хочет, - знать, что с родным человеком всё в порядке. Мария обратилась в программу "Жди меня, Казахстан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мария помнит своего младшего брата совсем еще ребенком. Оба попали в детский дом после того, как их бросила мать. Отцы разные, но им нет дела до судьбы родных детей. Бабушка с дедушкой - единственные, кто уделял им внимание. После их смерти мальчик и девочка в один миг остались одни в большом мире. Старшая сестра опекала братишку, как могла защищала от нападок сверстников, навещала после того уехала из детского дома, забирала домой на выходные. Но все усилия девушки оказались тщетными.

- У меня были финансовые трудности. Около месяца я не ездила. Через месяц приезжаю, а его уже нет. Пришла к директору, он говорит, что его забрали под опеку. Вы в течение года не можете с ним видеться, не созваниваться, ничего, - рассказывает Мария Проскурякова.

Тем временем прошло уже больше пяти лет. Последний раз Мария видела родного брата в 2013-м, тогда Родиону было всего 10 лет. За эти годы она обзавелась семьей. У нее есть муж и дочь. Но без младшего брата семья не полная, уверяет Мария. Все ей нужно знать, что у родного человека все хорошо. Но все надежды на воссоединение разбиваются о формальности.

- Вообще, если дети в патронатную семью идут, есть договоренность мы родителей приемных не беспокоим. Это все делается, как тайна, скрытно. Потому что, чтобы родственники не беспокоили новую семью. Это оговорено в законе, - говорит директор Алгинского детского дома Кенжегазы Байгазин.

Тем временем, юристы уверяют: права брата и сестры нарушаются.

- Было постановление 12-го года об утверждении положения о патронатном воспитании, но оно утратило силу в 15-м году. Поэтому, почему на него ссылается лицо, которое должно идеально знать эти нормативные акты, мне непонятно. Вопрос еще в том, почему не дают информацию о месте нахождения мальчика. Вот это уже идет серьезное нарушение. Потому что кодекс о браке и семье, которым регулируются эти вещи говорит о том, что ребенок имеет право на общение со своими братьями и сестрами. Отдельно есть отсылка, что установление патроната не является препятствием для общения с братьями и сестрами. По сути, эти действия уже идут воспрепятствованием, это нарушение прав ребенка, - объясняет юрист Станислав Лопатин.

Проблема в том, что у Марии нет письменного подтверждения того, что в детском доме ей все это время действительно отказывали. Соответственно, у женщины нет и доказательств, чтобы пожаловаться в суд. Телевидение и прямое обращение к брату - это единственный шанс вновь обрести родного человека.

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