Кадетская школа в Павлодарской области может перестать существовать

Проведённый аудит показал, что содержать уникальное в своём роде учебное заведение вдруг стало невыгодно.

Закрытием единственной в Павлодарской области кадетской школы может обернуться оптимизация в сфере образования. Родители уже бьют тревогу их детей отказываются принимать в ряды кадетов. В качестве причины чиновники отмечают, что содержать уникальную школу нерентабельно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Ещё весной десятки павлодарских мальчиков подали заявки на поступление в кадетскую школу. Их родители собрали необходимый пакет документов и дети прошли медкомиссию. Но уже в мае претендентам на звание кадета сообщили, что их заявления не приняты, поскольку судьба самой школы под вопросом. Проведённый аудит показал, что содержать уникальное в своём роде учебное заведение вдруг стало невыгодно.

16-летний сын Ирины Шуляк о карьере военного мечтал с ранних лет. Два года назад Степан стал готовиться к поступлению в кадетскую школу, но из-за возможного решения чиновников он может лишиться своей мечты.

«- Грош нам с вами цена, если мы опустимся до того, что начнём затыкать дыры в бюджетах судьбами наших детей», - считает родительница абитуриента Ирина Шуляк.

Сегодня в школе 87 человек, половина из которых только что закончила одиннадцатый класс. Оставшаяся часть кадетов-десятиклассников доучится в учебном заведении. Вместе с тем у педагогов учебная нагрузка сократится втрое, что непременно скажется и на заработной плате. Но в управлении образования в

«- По результатам проведённой работы, действительно есть вопросы о целесообразности содержания данного учебного заведения. По результатам, к сожалению, дети не всегда в дальнейшем выбирают военные специальности для обучения», - говорит руководитель регионального управления образования Динислам Болатхан.

Отказ выпускников от военной карьеры опровергают сами педагоги. За 20 лет воспитанники кадетской школы-интерната поступили в 37 различных военных вузов ближнего и дальнего зарубежья. А выпускник 2018 года зачислен в институт сухопутных войск турецкой Анкары. Беседа мам и пап будущих офицеров с руководителем учебного заведения закончилась ничем. Главный педагог школы утверждал, что дети учатся плохо, родители настаивали на том, что успеваемость всегда можно подтянуть.

«- Да, нас сравнивают с одарёнными школами, но у нас в названии нет слова «одарённый». Мы не школа для одарённых детей, мы школа специализированная с военно-спортивным уклоном», - говорит преподаватель кадетской школы Алмагуль Ибраева.

Как только волна возмущений вышла за пределы учебного заведения, чиновники от образования заявили, что окончательного решения по закрытию кадетской школы нет. Есть лишь вероятность такого исхода событий. Как бы то ни было, но в учебное заведение не набирают абитуриентов. А времени на то, чтобы определиться со своим будущим, остаётся все меньше.

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