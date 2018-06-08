От ребенка, который провел в рабстве 9 лет, отказались родители

Опекунство хочет оформить тетя.

Девочка оказалась в неволе вместе с мамой в трёхлетнем возрасте. Их заставляли пасти скот и выполнять работу по хозяйству. И только когда здоровье женщины сильно ухудшилось, её вместе с дочерью отпустили на свободу. Но жить вместе они не стали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Впервые за долгое время одиннадцатилетняя Дильназ Ташкенбаева чувствует себя в безопасности. Это сейчас она может без каких-либо ограничений играть и заниматься обычными для девочки делами. Вспоминать предыдущие 9 лет жизни ей совсем не хочется. Её вместе с матерью похитили и привезли на ферму. В рабстве с ними находилось ещё 15 человек.

По словам похищенной Дильназ, самое страшное было, когда начинали кого-то бить. Ее или других пленников.

В неволе у Дильназ появились младшие братья. Мама родила троих сыновей. Но, когда женщина заболела и не смогла выполнять тяжёлую работу, надзиратели выгнали ее вместе с детьми. Сейчас она живёт с мальчиками у своей мамы. Отец девочки поддерживать жену не стал. Но самое страшное - родители отказались от дочери. Её воспитанием сейчас занимается семья сводного брата матери.

- Я хочу, чтоб оба родителя отказались от неё. Официально. Нотариально. Потом дальше видно будет. Может опекунство сделаем над ней. Чтобы на улице не осталась, - считает тетя Дильназ Жанар Кенжибеккызы.

В семье, в которой сейчас живёт Дильназ, пятеро детей. Она ютится в двух небольших комнатах, которые снимают в частном доме. Из-за большого числа детей, его хозяин отказался продлевать аренду. Сейчас глава семейства занят поисками нового жилья. Но найти подходящее пока не удается. Из-за частичной занятости мужчины платить за крышу над головой особо нечем.

Информацию о похищении матери с ребёнком сейчас проверяют в полиции. По этому делу областные стражи порядка задержали двух человек.





- Материал официально зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Енбекшиказахского РУВД. В настоящий момент начато соответствующее расследование, в ходе которого будут выяснены все детали и обстоятельства по указанному факту, - говорит руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Задержанные оказались между собой родственниками. Проверяются другие лица причастные к похищению матери и девочки. Проводится расследование.

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