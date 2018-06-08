Алматинцы два года ищут пропавших родственников в Китае

Лишь недавно появилась информация, что Резивангуль могли забрать в фильтрационный лагерь, где «прививают любовь к Коммунистической партии Китая».

Алматинка рассказала, что ее сноха и два внука пропали где-то на просторах Поднебесной. Они не виделись уже 4 года и не имеют никакой достоверной информации, где они могут находиться, сообщает «Время».

Ранахан Омарова рассказывает, что ее сын Азис встретил Резивангуль в Урумчи, куда ездил по делам. В Китае молодые поженились, а затем снохе сделали визу и вернулись в Казахстан.

В Алматы у Азиза родились две дочери – Саяра и Аниса, сейчас девочкам уже 13 и 8 лет. Обе они являются гражданками Казахстана.

Тем временем срок действия китайского паспорта Резивангуль закончился и в посольстве КНР ей выдали новый документ, предупредив, что через 3 месяца нужно будет получить новую визу.

С годовалой Анисой Резивангуль поехала в Китай, чтобы привести в порядок документы и повидаться с родными. Но на родине в выдаче визы в Казахстан ей было отказано.

Азис с мамой стали ездить в Урумчи, жили там по три месяца, получая разовую визу в Алматы и продлевая ее на 60 дней. В Китае у Азиза и Резивангуль родился сын. Его назвали Абдулла. Мальчик получил китайское свидетельство о рождении, где было указано, что его отец – гражданин Казахстана.

Визу снохе Ранахан так и не дали. Резивангуль сняла жилье в Урумчи, перевезла туда маму, чтобы она присматривала за детьми, а сама устроилась на работу в туристический комплекс переводчиком. Саяра тем временем уже ходила в школу в Алматы.

Ранахан чаще всего общалась с внуками и снохой, оставшимися в Китае, с помощью интернета. Но два года назад телефон Резивангуль перестал отвечать. Не отвечала и ее мама.

Азис не раз порывался срочно выехать в Китай, но получить разрешение в посольстве не смог.

Они пытались узнать о судьбе родных через знакомых, но те предпочитали отмалчиваться.

По словам Ранахан, лишь недавно появилась информация, что Резивангуль могли забрать в фильтрационный лагерь – в эти учреждения забирают, например, тех, кто побывал заграницей или сменил религию, и «прививают любовь к Коммунистической партии Китая».

Как выяснилось, в таких лагерях содержат казахов, уйгуров, дунган, даже китайцев, принявших ислам, но где эти лагеря находятся – неизвестно. Как и неизвестно, где находятся Аниса и Абдулла.

«С трудом удалось узнать, что внуков забрала наша сватья, но у нее бедственное положение: она не работает, средств к существованию нет. Сватья передала нам через общих знакомых просьбу: если есть возможность, вывезите внуков…» - едва сдерживая слезы, рассказывает Ранахан.

Как оказалось, у детей нет при себе никаких документов – их то ли изъяли, то ли потеряли. Между тем, Анисе уже 8 лет, а Абдулле - 6. Но они не посещают школу и не получают квалифицированной медпомощи.

Ранахан бросилась собирать справки, подтверждающие гражданство средней внучки и то, что отцом Абдуллы является казахстанец. Женщина ходила в департамент юстиции, РАГС, миграционную полицию, не раз ездила в Урумчи, но так ничего и не добилась.

И все же Ранахан дали небольшую надежду. В департаменте юстиции сообщили, что ее ситуация вполне решаемая благодаря существующим договорам между Казахстаном и КНР. Только этот вопрос должен обсуждаться на уровне министерств.

«- Пока Всевышний дает силы, буду бороться за внуков! Есть же примеры, когда наших граждан вывозят из того же Китая! Даже из воюющей Сирии казахстанцев вывозили! У моей Анисы казахстанское гражданство, и Абдулла - сын гражданина РК. Умоляю главу МИД Кайрата Абдрахманова и министра юстиции Марата Бекетаева: помогите мне!» - просит Ранахан Омарова.

Данную ситуацию прокомментировала глава отдела методического обеспечения и контроля за РАГС и апостилирования департамента юстиции Алматы Алия Капаева.

По ее словам, по закону детей могут забрать законные представители после приведения всех документов в порядок. Каждый ребенок имеет право жить с родителями, воспитываться в семье, и это право закреплено законодательством РК.

Кроме того, как отмечает Капаева, Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, которая утверждает, что, если ребенок разлучается с одним или обоими родителями вследствие их смерти, ареста или депортации, то государство должно предоставить другому родителю или членам семьи информацию о его местонахождении.

Чиновники отмечают, что Азис Омаров вполне может вернуть своих детей, они обещают оказать всю необходимую юридическую помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!