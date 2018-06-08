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Экипаж корабля "Союз МС-09" присоединится к 56-й миссии МКС

На корабле прибывают трое членов экипажа МКС-56/57.

Фото : РИА Новости / Алексей Филиппов8 июня 2018, 06:09

Корабль "Союз МС-09" пристыкуется к Международной космической станции, после чего экипаж перейдет на станцию и присоединится к уже находящимся там космонавтам, сообщает РИА Новости.

На корабле "Союз МС-09" прибывают члены экипажа МКС-56/57 россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Ченселлор. На станции их ожидают члены миссии МКС-55/56 космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Фойстел принял от российского космонавта Антона Шкаплерова (член миссии МКС-54/55, вернулся на Землю 3 июня) командование станцией. Впоследствии он передаст его Герсту.


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