Коробка конфет может обернуться штрафом

Управлением внутренней безопасности Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области был установлен факт совершения противоправных действий в отношении должностного лица Департамента.

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области сообщает, что 7 марта 2018 года предпринимательница города Петропавловск при получении документа, касающегося лицензирования алкогольной продукции в канцелярии ДГД по СКО передала в виде вознаграждения коробку конфет «Raffaello» главному специалисту отдела администрирования акцизов Управления администрирования косвенных налогов Департамента.

Специалист департамента, проявив свою сознательность и нетерпимость к правонарушениям, сообщила об этом в соответствующее подразделение департамента. Управлением внутренней безопасности Департамента были проведены проверочные мероприятия и материалы, собранные в отношении женщины по факту предоставления незаконного материального вознаграждения главному специалисту, переданы в Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

Административный протокол, составленный сотрудниками ДАДГСиПК по СКО в отношении гражданки по статье 676 «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» был направлен на рассмотрение в судебные органы.

6 июня 2018 года постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Петропавловск гражданка признана виновной по статье 676 КоАП РК и подвергнута штрафу в размере 481 000 тенге.