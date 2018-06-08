Лидер КНДР может посетить Белый дом

Вероятнее всего эта встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Белом доме, если такая поездка в США состоится.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня пойдет хорошо и что по итогам этих переговоров он может пригласить лидера Северной Кореи в США, пишет РИА Новости.

"Ответ "да" на вторую часть вашего вопроса, но если эти переговоры пройдут хорошо. Я думаю, что они могут пройти хорошо", — сказал Трамп в ответ на вопрос, может ли он пригласить Ким Чен Ына в США.

Он также добавил, что вероятнее всего эта встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Белом доме, если такая поездка в США состоится.

Президент США провел совместную конференцию с журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме в четверг.

В настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. В пятницу после встречи с Ким Ён Чхолем президент США объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.

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