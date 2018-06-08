Коррупция – опасное явление

Борьба с коррупцией - является одним из самых актуальных вопросов государства на сегодняшний день. Этот феномен присущ практически для всех государств, сообщает ДГД по Южно-Казахстанской области.

В нашей стране в борьбе с коррупцией особую роль играет «Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы», утвержденная Президентом РК. В Стратегии особое внимание уделяется не борьбе с последствиями коррупции, а мерам по устранению ее предпосылок, причин, способствующих коррупции, а также сокращению ее уровня.

На сегодняшний день в системе органов государственных доходов важную роль играют внедряемые новые информационные технологии и системы, ограничивающие прямые контакты налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности с работниками налоговых и таможенных органов.

Среди таких новшеств можно отметить информационную систему АСТАНА-1, позволяющую налогоплательщику дистанционно произвести таможенную очистку.

Кроме того, в целях эффективной борьбы с коррупцией в органах государственных доходов, особое внимание уделяется повышению правовой грамотности налогоплательщиков, путем комплекса разъяснительных мероприятий, так как каждый налогоплательщик должен знать свои права и как действовать при их ущемлении и нарушении.

Как известно, коррупция зачастую направлена на удовлетворение интересов обеих сторон.

Так, если для работника органов государственных доходов это является незаконным способом удовлетворения своих интересов, то для представителей бизнеса это путь к незаконному упрощению таможенных и налоговых процедур, уменьшению суммы платежей в бюджет.

Однако, в связи с незнанием многие налогоплательщики не обращают внимание на то, что согласно статьи 367 Уголовного кодекса РК, дача взятки также карается уголовной ответственностью.

Это в первую очередь, безответственное отношение обеих сторон к своим обязанностям перед обществом, слабый уровень патриотизма и чувства ответственности за последствия незаконных действий.

Поэтому, учитывая, что положительный эффект в борьбе с коррупцией можно достичь в результате совместной работы общества с государством, необходимо чтобы каждый работник органов государственных доходов и каждый налогоплательщик, осознавая вред коррупции в экономическом и социальном благополучии государства, проявлял нулевую терпимость к этому общественно опасному явлению.