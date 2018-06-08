В Атырау рабочий из Узбекистана погиб на стройке

Погибший Айдос Узбекбаев сорвался с высоты по неосторожности, наступив на незакрепленный элемент обшивки здания.

7 июня при демонтаже здания культурного центра «Атырау» сорвался с крыши и разбился насмерть молодой рабочий — гражданин Узбекистана, передает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

На месте центра планируется возвести еще одно здание для областного акимата.

«Погибший Айдос Узбекбаев сорвался с высоты по неосторожности, наступив на незакрепленный элемент обшивки здания. Мы с себя ответственности не снимаем, но надо учитывать, что здание признано аварийным, построено с большими нарушениями, обшивка из алюкобонда сделана без усиленных элементов. Возьмём на себя все расходы на похороны и окажем семье материальную помощь», — пояснил представитель подрядной организации — ТОО «Волстранссервис», Марлен Адрешев.

В областном акимате сообщили, что начато расследование причин гибели рабочего.

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