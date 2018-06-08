Рухнувший дом в Петропавловске жители должны были ремонтировать сами

В акимате Петропавловска решают вопрос о предоставлении жильцам дома с рухнувшей стеной временного жилья.

Власти Петропавловска решают вопрос о предоставлении жильцам дома с рухнувшей стеной временного жилья, сообщил Sputnik Казахстан заведующий сектором по учету и распределению коммунального и ипотечного жилья отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бауржан Бейсембаев.

"На сегодняшний день в городе Петропавловске эти пять семей стоят в очереди на получение жилья. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении для них временного жилья. О сроках пока не буду уточнять. Вопрос взят на контроль жилищной комиссии. Пройдет заседание, и будет принято соответствующее решение", — отметил Бейсембаев.

По его словам, первые четыре жильца дома по улице Уральская, 3 встали на очередь в 2015 году, Светлана Щербакова, которую перед самым обрушением забрали из аварийного дома – в прошлом году.

"В Петропавловске сейчас насчитывается 19 аварийных домов, порядка 180 семей стоят на очереди. Временное жильё находится в коммунальной собственности города и фактически оно должно предоставляться очередникам, которые стоят первыми. Но поскольку у жильцов дома по улице Уральской, 3 острая необходимость в получении жилья, то вопрос выносится на заседание жилищной комиссии", — пояснил Бейсембаев.

Он добавил, что все аварийные дома находятся в частной собственности, а не государственной.

"Жители должны были ремонтировать сами своё жилье, следить за его состоянием. Необходимо создавать КСК, чтобы своевременно проводить ремонтные работы. Что касается жильцов по Уральской, 3, то мы трижды за месяц проводили обследование дома. Помимо нас выезжали на место и жилищная комиссия, и сотрудники областного департамента ЧС. Буквально на прошлой неделе нами был составлен акт обследования, ситуация находится на контроле руководства", — заключил Бейсембаев.

Одна из жильцов аварийного дома Наталья Емельянова по телефону рассказала Sputnik, что на место ЧП приезжал заместитель акима Петропавловска и пообещал к вечеру решить вопрос о предоставлении им временного жилья.

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