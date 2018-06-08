В Алматы Daewoo Nexia снесла светофор

Один из водителей проигнорировал красный сигнал светофора, его вместе с пассажиром и еще одним пострадавшим госпитализировали с серьезными травмами.

Две машины столкнулись в Алматы и вылетели на тротуар на пересечении улиц Гоголя и Калдаякова в Алматы, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев, Daewoo Nexia, принадлежащая охранной службе, двигалась по Калдаякова в южном направлении. Водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора. В это время по улице Гоголя в западном направлении ехал Volkswagen Passat. Водитель Nexia врезался в бок Volkswagen.

В результате удара обе машины перелетели через полосу встречного движения. Passat откинуло в бетонную стену и на тротуар. Автомашина Daewoo Nexia снесла еще светофорный столб. В ДТП пострадали три человека – водитель и пассажир из машины службы охраны, которых госпитализировали в тяжелом состоянии, и пассажир из Volkswagen, которого также увезли в больницу с травмами.

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