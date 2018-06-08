Макрон пригрозил вычеркнуть США из соглашения на саммите G7

Саммит состоится 8-9 июня в провинции Квебек в Канаде.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде могут подписать соглашение без Дональда Трампа, сообщает moika78.ru.

Париж пригрозил подписанием на саммите G7 "соглашения шести стран". Из документа могут исключить президента США Дональда Трампа.

Как сообщил Эммануэль Макрон в своем микроблоге в Twitter, американский лидер, "возможно, не против изоляции", но и участники саммита "не против" подписания соглашения между шестью государствами.

Напомним, саммит состоится 8-9 июня в провинции Квебек в Канаде. В этом году встреча стран-участницы G7 будет проходить в напряженной обстановке в связи с решением ЕС увеличить полшлины на американский алюминий.

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