Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Макрон пригрозил вычеркнуть США из соглашения на саммите G7

Саммит состоится 8-9 июня в провинции Квебек в Канаде.

Фото : Facebook8 июня 2018, 08:50

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде могут подписать соглашение без Дональда Трампа, сообщает moika78.ru.

Париж пригрозил подписанием на саммите G7 "соглашения шести стран". Из документа могут исключить президента США Дональда Трампа.

Как сообщил Эммануэль Макрон в своем микроблоге в Twitter, американский лидер, "возможно, не против изоляции", но и участники саммита "не против" подписания соглашения между шестью государствами.

Напомним, саммит состоится 8-9 июня в провинции Квебек в Канаде. В этом году встреча стран-участницы G7 будет проходить в напряженной обстановке в связи с решением ЕС увеличить полшлины на американский алюминий.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты