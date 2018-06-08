Совместное заседание палат Парламента РК пройдет 15 июня
Соответствующее распоряжение подписал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.
Фото : khabar.kz8 июня 2018, 09:00
Спикер Мажилиса подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат, передает Zakon.kz.
Оно состоится 15 июня.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 15 июня 2018 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
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