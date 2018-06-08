Эксперт: Лишившись пояса, Головкин находится в подвешенном состоянии

Автор журнала The Ring Майк Коппинджер прокомментировал решение Международной боксерской федерации (IBF) лишить Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула чемпиона мира за отказ от обязательной защиты против Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) до 3 августа, сообщает Sports.kz.

«Между тем, Головкин находится в подвешенном состоянии. Он хочет драться с "Канело", но только если получит половину денег. Пояса всегда были важны для него, и, когда он отобрал пояс IBF у Давида Лемье в 2015 году, он приблизился на один шаг к своей цели завладеть всеми четырьмя поясами. В течение нескольких дней он потерял один из своих поясов и, возможно, значительный гонорар тоже», — отмечает журналист.

Команды Головкина и «Канело» перед возможным вторым боем не могут урегулировать финансовый вопрос: мексиканец хочет 65% доходов, отдавая GGG лишь 35%; Головкин же изначально требовал равных долей — 50/50, однако теперь согласен на 55/45 в пользу «Канело».

22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), а также их команды. Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение — лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательную защиту против Деревянченко до 3 августа.