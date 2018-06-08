Почему дешевеет тенге, рассказал эксперт

По итогам утренней и дневной сессий на казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 333,08 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Падение курса тенге до 5-месячного минимума прокомментировал директор Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин.

По мнению эксперта, в качестве фундаментальных причин обычно выступают два фактора влияния - рублевый канал и рост цен на нефть. Но в данном случае они, похоже, не при чем.

«Цены на нефть у нас достаточно высокие, поэтому с этой стороны идет тенденция того, что тенге наоборот должен укрепляться. Смотрим ситуацию с рублем, так как 5-4 часть внешнеторгового оборота зависит от России. Сегодняшний биржевой курс довольно высокий, причем в последние несколько дней тренд на укрепление рубля идет. Значит, с этой позиции тоже не должно быть, чтобы шло снижение ценности тенге. Наши валюты обычно в идут в унисон, и если рубль укрепляется, то и тенге укрепляется. Цена на нефть растет и тенге растет - то есть здесь прямо пропорциональная связь. Теперь смотрим по уровню индекса эффективности обменного курса, и видим, что у нас по всем основным валютам индекс в пределах прошлого года. Значит эта позиция тоже фактора не указывает», - рассуждает Ж. Айгазин.

Далее эксперт попытался рассмотреть ситуацию с точки зрения спроса доллара на KASE. Но и здесь оказалось, что в принципе по объемам торгов спрос на доллары в рамках статпогрешности. То есть, ажиотажного спроса на доллар не произошло, и он остался в рамках объема, который обычно торгуется в это время года.

Тогда Айгазин попытался рассмотреть еще один экономический аспект, способный повлиять на колебания валютного курса.

«Если компании либо банку необходимо погасить обязательства по бондам либо по кредитам в конце квартала или месяца, и если это были евробонды или они были номинированы в долларах, то им необходимо изъять с рынка доллары (то есть купить их), чтобы заплатить эти доллары по процентам по основному долгу. Смотрим статистику Нацбанка РК касательно выплат на конец второго квартала. Конец второго квартала показывает, что у нас объем выплат за второй квартал по всей экономике ниже, чем по всем другим. Ниже чем в первом, в третьем и четвертом. То есть, с этой позиции тоже нет. Значит, остается только одно - чисто технический курс. Как обычно происходит торговля на любой бирже и в любой электронной торговле? Кто-то имеет валюту и говорит: «я хочу продать 200 миллионов по курсу 335. Другой говорит: «давай я куплю у тебя эти 200 миллионов, но по курсу ниже». Он либо соглашается, либо нет. И вот этот средне взвешенный курс и устанавливается. То есть все зависит от цены предложения. Кто-то взял и поставил 335 и от этого возник такой курс. И 200 миллионов это не такой объем. Если бы стоял бы миллиард либо 3 миллиарда. По такому объему это вообще все бы обрушило, и курс еще ниже пошел. Но 200 миллионов, которые сегодня были проданы, не могут большую погоду сделать. В общем, я считаю, что основная причина скачка курса - это спекуляция. Других причин я не вижу» - резюмировал эксперт.