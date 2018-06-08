В ЕАЭС нужно создавать безбарьерную цифровую среду - ЕЭК

В Евразийском экономическом союзе нужно создавать безбарьерную цифровую среду. Об этом заявила член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян на пленарной сессии в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В ходе пленарной сессии «Цифровая трансформация. Траектории технологического развития» в первый день форума министр ЕЭК выделила три ключевых элемента, вокруг которых предполагается выстраивать межстрановое сотрудничество на пространстве ЕАЭС при реализации интеграционной цифровой повестки.

«Мы должны создавать общие ресурсы, чтобы на них наши цифровые бизнесы могли в более широком пространстве легче и эффективнее работать на основе интероперабельности. Прежде всего - формировать трансграничное пространство доверия, которое мы будем обсуждать на площадке ЦИПР», - заявила Карине Минасян.

Еще один элемент - создание геоинформационной платформы, а также общих моделей данных и системы нормативно-справочной информации, на которых строятся эти цифровые платформы для обеспечения взаимодействия и развития цифрового бизнеса.

На панельной сессии обсуждались платформизация бизнеса и госуправления, «цифровые двойники» и обмен данными, IQ городов, необходимость выработки подходов к измерению цифровой экономики и новой методологии показателей для реализации программ цифровизации, подготовка кадров будущего.

Карине Минасян пригласила участников конференции на мероприятия, организованные ЕЭК на площадке ЦИПР-2018 и объединенные общей темой, связанной с реализацией цифровой повестки ЕАЭС через совместные цифровые проекты. Это панельные дискуссии «Вхождение в совместные цифровые проекты ЕАЭС», «Цифровые инициативы России в ЕАЭС», экспертная сессия «Развитие электронной торговли на пространстве ЕАЭС: перспективы сотрудничества, преимущества для бизнеса», а также полуфинал конкурса «Евразийские цифровые платформы» и награждение его победителей.