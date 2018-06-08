Почти 4 трлн тенге обналичили казахстанцы за 4 месяца

Наибольший всплеск активности отмечен на юге - в Алматинской области и ЮКО.

За 4 месяца казахстанцы обналичили с платежных карт 3,9 триллиона тенге, на 27% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Количество транзакций выросло на 15,2% и составило 82,9 миллиона тенге.

На долю банкоматов при обналичивании приходится 84,8% от всего объема - 3,3 трлн тг, рост за год на 28,7%. Оставшиеся 15,2% приходятся на POS-терминалы - 592,1 млрд тг, рост за год на 18,2%.

По годовому росту объемов снятия наличных с платежных карт среди регионов РК лидирует Алматинская область - на 37,9%, до 174,9 млрд тг. Доля от РК выросла с 4,1% до 4,5%.

Следом идет ЮКО - на 35,1%, до 345,4 млрд тг; доля от РК выросла с 8,3% до 8,8%.

Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - годовой рост на 31,5%, до 119,2 млрд тг. Доля от РК выросла с 2,9% до 3,1%.

В целом, рост объема обналиченных средств за год зафиксирован во всех 16 регионах страны.

По годовому росту транзакций - схожая картина и те же лидеры.

Рост в Алматинской области составил 21,9%, до 3,8 млн транзакций. Доля от РК выросла с 4,3% до 4,6%.

У ЮКО рост год к году - 19,6%, до 7,2 млн транзакций. Доля от РК выросла с 8,3% до 8,6%.

В Кызылординской области рост числа транзакций при снятии наличности с карт составил 18,5%, до 2,5 млн транзакций. Доля от РК выросла с 3% до 3,1%.

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