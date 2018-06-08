Данияр Акишев рассказал о положительных эффектах интеграции стран ЕАЭС

В частности, ожидаются улучшения на локальном национальном уровне. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании круглого стола «Единый финансовый рынок ЕАЭС: параметры развития» XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Он отметил, что интеграция должна нести в себе новые технологии и инвестиции, конкуренцию, но главное - инклюзивность, доступность и легкость получения финансовых услуг для бизнеса и населения.

«В результате, это должно привести к росту сбережений и возможностей для инвестирования, вкладу финансовой системы в развитие экономики, повышению качества финансовых услуг», - прокомментировал Д.Акишев.

Глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что данные процессы являются взаимосвязанными. «Мы ожидаем, что активное проникновение финансовых технологий обеспечит снижение издержек финансовых институтов, будет способствовать дальнейшему удешевлению финансовых услуг и повысит их доступность для потребителей», - резюмировал Д.Акишев.

Более того, по словам главы Национального Банка Казахстана, расширение финансовых рынков может дать синергетический эффект и приведет к росту спроса и предложения на сопутствующие услуги, такие как юридические, аудиторские, бухгалтерские, IT. Это в совокупности повысит спрос на квалифицированную рабочую силу, который потребует повышения конкурентоспособности и расширения программ в сфере образования.

«При этом глобальный эффект от формирования общего финансового рынка мы видим в построении достаточно эффективного и конкурентоспособного рынка, способного выступить в качестве связующего моста между Европой и Азией. Этому способствует удачное географическое расположение ЕАЭС, наличие логистической инфраструктуры, что благоприятствует притоку инвестиций на общий финансовый рынок ЕАЭС как из западных стран, так и из восточных», - подытожил Д.Акишев.

Данияр Акишев отметил необходимость понимания, что общий финансовый рынок не может существовать сам по себе в изолированном и статичном состоянии. «Во-первых, он основывается на экономическом базисе, в нашем случае, активной внешней экономической интеграции товарных рынков и технологий. Во-вторых, выполняет посредническую функцию, и поэтому должен отвечать принципу эффективности в удовлетворении нужд населения и бизнеса, финансовой стабильности и конкуренции, защиты потребителей финансовых услуг», - сказал Д.Акишев.

В настоящее время функции и полномочия наднационального органа в процессе обсуждения, но необходимо учитывать, что национальные финансовые рынки стран ЕАЭС подвержены вызовам глобализации.

Данияр Акишев отметил, что за последние несколько лет введены новые стандарты - Базель 3, Солвенси 2 и другие.

«Многие из национальных регуляторов приступили к их реализации, но это происходит не синхронно и присутствует дивергенция в подходах. Поэтому на общем финансовом рынке должны будут действовать единые минимальные стандарты пруденциальных требований. Данное условие, по нашему мнению, будет обеспечивать возможности для трансграничной деятельности на финансовых рынках ЕАЭС», - прокомментировал Д.Акишев.

В заключение своего выступления он отметил, что при правильном подходе интеграция финансовых рынков на пространстве ЕАЭС в конечном итоге должна выдать высокий интеграционный эффект, поскольку наша глобальная цель заключается не в создании поля с иным правовым регулированием, а наоборот, в повышении конкурентоспособности и обеспечении полноценного участия финансового рынка ЕАЭС в международных финансовых отношениях. Вместе с тем, на пути к формированию и развитию общего финансового рынка ЕАЭС конкуренция локальных рынков стран ЕАЭС представляется неизбежной.