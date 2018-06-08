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Спасти Алматы от ливневых потопов предложили зарубежные эксперты

Латвийские специалисты разработали ряд проектов по извлечению пользы из дождевых стоков.

Фото : Vesti.Ru8 июня 2018, 09:39

Специалисты из Латвии хотят предоставить акимату Алматы альтернативные решения по управлению ливневыми стоками для конкретных городских территорий, передает Zakon.kz.

Климат диктует условия

Новые решения по планированию, проектированию и строительству зеленой инфраструктуры обсудили участники семинара на тему: «Зеленая инфраструктура для управления ливневыми водами: стратегические и технические аспекты», прошедшего при поддержке АО «Центр развития г.Алматы». В качестве спикеров выступили эксперты Ассоциации чистых технологий CLEANTECH LATVIA, в которую входят около 40 организаций работающих в сфере проектирования, городского планирования, водоснабжения, водообеспечения, водоотведения и управления отходами в странах Прибалтики и Скандинавии.

Как отметил представитель CLEANTECH LATVIA в Казахстане Бабур Абсаматов, проблема ливневых подтоплений сейчас актуальна не только для Алматы, но и других городов во всем мире. И сегодня участники семинара решили рассказать о тех решениях, которые применяются в современной Европе и разработать собственный план по управлению ливневыми стоками в Алматы.

«По итогам семинара мы хотим представить для города отдельный пилотный проект, выбрать определенный участок, где имеются какие-то социальные или экономические убытки в связи с затоплением. И показать, что эти решения действительно работают, и их можно применять с учетом специфических особенностей Алматы. А в дальнейшем разработать стратегический план по управлению ливневыми стоками в масштабах всего города», – пояснил Б. Абсаматов.

По его словам, в качестве пилотных проектов уже отобраны два объекта – перекрестки на пр. Абая и ул. Розыбакиева и пр. Абая и ул. Жарокова, постоянно затапливаемые ливневыми стоками. И сегодня эксперты планируют разработать определенную концепцию по решению данной проблемы, составить конкретный план и представить его на рассмотрение горакимату. И уже там будет решаться – подходит нам это или нет.

«У нас руководство города придерживается традиционного подхода к решению вопроса – строительством арыков и коллекторов. Но причина затоплений кроется не в количестве и чистоте этих сооружений, а в изменении климатических условий. Сейчас появился такой термин, как экстремальные дожди, когда за короткий период времени выпадает годовое количество осадков. И наша ирригационная система не готова к этому. Потому что она рассчитывается из среднегодового уровня осадков. К тому же все наши ливневые стоки поступают в общую канализационную сеть, что несет огромную нагрузку на очистные сооружения. Но это не является правильным. Ливневая канализация должна отводиться отдельно и очищаться. И здесь появляется больной плюс – использование этой воды, как ресурса», – рассказал Б. Абсаматов.

Фото: АВОК

Дешево и практично

Он отметил, что во многих странах Европы уже есть решения, которые позволяют очистить эту воду и в дальнейшем использовать на полив садов, городских деревьев, дорог. Для создания «сухих фонтанов», которые становятся все более популярными. А в некоторых странах, где вода дорогая, очищенные ливневые стоки используются даже в туалетах. Так может и нам пора уже перестать рассматривать дождевую воду, как проблему, а научиться получать от нее определенную пользу.

«Мы предлагаем современные и «зеленые» решения, которые не конкурируют с традиционными, а дополняют их. Допустим, тот же арык можно дополнить искусственным водоемом, который сможет взять на себя определенный объем воды. То есть, это будет отдельная зона, где сейчас в большей степени асфальт, который во время дождя превращается в огромную лужу. А у нас на этом месте будет небольшой пруд с зелеными насаждениями, который во время дождя превращается в декоративный бассейн, а вокруг можно сделать детскую площадку. Это позволит не только решить проблему затоплений на этом участке, но и придать ему более эстетичный вид», – привел пример Б. Абсаматов.

Подобных решений, способных не только решить проблему ливневых стоков, но и использовать ее с выгодой для городского ландшафта и создания микроклимата, зарубежные специалисты предложили немало. В качестве элементов зеленой инфраструктуры предлагалось создание в Алматы дождевых садов, бассейнов стока с зелеными насаждениями и твердыми ландшафтными покрытиями, фильтрационных и инфильтрационных канавок, частично водопроницаемых покрытий – таких, как плитка, брусчатка и т.д.

«Например, во дворе многоквартирного дома можно сделать «зеленую» крышу над мусорными контейнерами, гаражами и другими постройками. Или «зеленую» стену, которая будет забирать воду и охлаждать воздух. То есть, это будет выглядеть, как искусственный газон, где уложен специальный материал типа поролона и небольшой слой почвы. На ней будут высажены такие многолетние растения, как мох или лишайники, которые не растут высоко и их не нужно косить. А растения, в свою очередь, потребляя эту влагу, будут охлаждать воздух. В итоге, получается естественный кондиционер, создающий во дворе определенный микроклимат. Или другой пример. Если сейчас у нас стоянка для машин просто заасфальтирована, то мы можем выложить ее бетонной плиткой уложенной на водопроницаемый слой, используя песок, щебенку и другие материалы, через которые вода будет уходить в почву, попутно очищаясь. А та вода, что не проходит, будет по рельефу стекать в ливневый сад в виде клумбы несколько утопленной по отношению к проезжей части. А если ее слишком много, то она переливом будет уже уходить в арык и течь дальше. Но это всего лишь два возможных решения, а на самом деле их очень много», – рассказал латвийский специалист компании «G 93» Юрий Кондратенко.

Фото: dommovik.ru

При этом участники семинара отметили, что строительство «зеленых решений», как правило, обходится не дороже традиционных. Конечно, некоторые из них могут быть более затратными в плане обслуживания, но к этому можно привлечь не только работников коммунальных служб, но и местное население. По крайней мере, так делается в Европе. А для того, чтобы проверить, приживутся ли подобные новшества в Алматы, необходимо воплотить в жизнь хотя бы один проект на отдельной и небольшой территории. А уже потом в зависимости от результатов и реакции горожан начинать реализацию этих решения в масштабах города.

Владимир Демидов


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