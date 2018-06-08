Спасти Алматы от ливневых потопов предложили зарубежные эксперты

Латвийские специалисты разработали ряд проектов по извлечению пользы из дождевых стоков.

Специалисты из Латвии хотят предоставить акимату Алматы альтернативные решения по управлению ливневыми стоками для конкретных городских территорий, передает Zakon.kz.

Климат диктует условия

Новые решения по планированию, проектированию и строительству зеленой инфраструктуры обсудили участники семинара на тему: «Зеленая инфраструктура для управления ливневыми водами: стратегические и технические аспекты», прошедшего при поддержке АО «Центр развития г.Алматы». В качестве спикеров выступили эксперты Ассоциации чистых технологий CLEANTECH LATVIA, в которую входят около 40 организаций работающих в сфере проектирования, городского планирования, водоснабжения, водообеспечения, водоотведения и управления отходами в странах Прибалтики и Скандинавии.

Как отметил представитель CLEANTECH LATVIA в Казахстане Бабур Абсаматов, проблема ливневых подтоплений сейчас актуальна не только для Алматы, но и других городов во всем мире. И сегодня участники семинара решили рассказать о тех решениях, которые применяются в современной Европе и разработать собственный план по управлению ливневыми стоками в Алматы.

«По итогам семинара мы хотим представить для города отдельный пилотный проект, выбрать определенный участок, где имеются какие-то социальные или экономические убытки в связи с затоплением. И показать, что эти решения действительно работают, и их можно применять с учетом специфических особенностей Алматы. А в дальнейшем разработать стратегический план по управлению ливневыми стоками в масштабах всего города», – пояснил Б. Абсаматов.

По его словам, в качестве пилотных проектов уже отобраны два объекта – перекрестки на пр. Абая и ул. Розыбакиева и пр. Абая и ул. Жарокова, постоянно затапливаемые ливневыми стоками. И сегодня эксперты планируют разработать определенную концепцию по решению данной проблемы, составить конкретный план и представить его на рассмотрение горакимату. И уже там будет решаться – подходит нам это или нет.

«У нас руководство города придерживается традиционного подхода к решению вопроса – строительством арыков и коллекторов. Но причина затоплений кроется не в количестве и чистоте этих сооружений, а в изменении климатических условий. Сейчас появился такой термин, как экстремальные дожди, когда за короткий период времени выпадает годовое количество осадков. И наша ирригационная система не готова к этому. Потому что она рассчитывается из среднегодового уровня осадков. К тому же все наши ливневые стоки поступают в общую канализационную сеть, что несет огромную нагрузку на очистные сооружения. Но это не является правильным. Ливневая канализация должна отводиться отдельно и очищаться. И здесь появляется больной плюс – использование этой воды, как ресурса», – рассказал Б. Абсаматов.

Фото: АВОК

Дешево и практично

Он отметил, что во многих странах Европы уже есть решения, которые позволяют очистить эту воду и в дальнейшем использовать на полив садов, городских деревьев, дорог. Для создания «сухих фонтанов», которые становятся все более популярными. А в некоторых странах, где вода дорогая, очищенные ливневые стоки используются даже в туалетах. Так может и нам пора уже перестать рассматривать дождевую воду, как проблему, а научиться получать от нее определенную пользу.

«Мы предлагаем современные и «зеленые» решения, которые не конкурируют с традиционными, а дополняют их. Допустим, тот же арык можно дополнить искусственным водоемом, который сможет взять на себя определенный объем воды. То есть, это будет отдельная зона, где сейчас в большей степени асфальт, который во время дождя превращается в огромную лужу. А у нас на этом месте будет небольшой пруд с зелеными насаждениями, который во время дождя превращается в декоративный бассейн, а вокруг можно сделать детскую площадку. Это позволит не только решить проблему затоплений на этом участке, но и придать ему более эстетичный вид», – привел пример Б. Абсаматов.

Подобных решений, способных не только решить проблему ливневых стоков, но и использовать ее с выгодой для городского ландшафта и создания микроклимата, зарубежные специалисты предложили немало. В качестве элементов зеленой инфраструктуры предлагалось создание в Алматы дождевых садов, бассейнов стока с зелеными насаждениями и твердыми ландшафтными покрытиями, фильтрационных и инфильтрационных канавок, частично водопроницаемых покрытий – таких, как плитка, брусчатка и т.д.

«Например, во дворе многоквартирного дома можно сделать «зеленую» крышу над мусорными контейнерами, гаражами и другими постройками. Или «зеленую» стену, которая будет забирать воду и охлаждать воздух. То есть, это будет выглядеть, как искусственный газон, где уложен специальный материал типа поролона и небольшой слой почвы. На ней будут высажены такие многолетние растения, как мох или лишайники, которые не растут высоко и их не нужно косить. А растения, в свою очередь, потребляя эту влагу, будут охлаждать воздух. В итоге, получается естественный кондиционер, создающий во дворе определенный микроклимат. Или другой пример. Если сейчас у нас стоянка для машин просто заасфальтирована, то мы можем выложить ее бетонной плиткой уложенной на водопроницаемый слой, используя песок, щебенку и другие материалы, через которые вода будет уходить в почву, попутно очищаясь. А та вода, что не проходит, будет по рельефу стекать в ливневый сад в виде клумбы несколько утопленной по отношению к проезжей части. А если ее слишком много, то она переливом будет уже уходить в арык и течь дальше. Но это всего лишь два возможных решения, а на самом деле их очень много», – рассказал латвийский специалист компании «G 93» Юрий Кондратенко.

Фото: dommovik.ru

При этом участники семинара отметили, что строительство «зеленых решений», как правило, обходится не дороже традиционных. Конечно, некоторые из них могут быть более затратными в плане обслуживания, но к этому можно привлечь не только работников коммунальных служб, но и местное население. По крайней мере, так делается в Европе. А для того, чтобы проверить, приживутся ли подобные новшества в Алматы, необходимо воплотить в жизнь хотя бы один проект на отдельной и небольшой территории. А уже потом в зависимости от результатов и реакции горожан начинать реализацию этих решения в масштабах города.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!