Минздрав: Помощь детям, страдающим ЛОР-патологией, имеет важное значение

На сегодня по данным статистики зарегистрировано 183 129 детей с болезнями уха и сосцевидного отростка, что составляет 3% от всех болезней детей.

7 июня на базе Национального научного центра материнства и детства состоялся круглый стол на тему «О состоянии оказания медицинской помощи детям с микротией и атрезией слухового прохода в Казахстане». Мероприятие состоялось под председательством Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, сообщает Zakon.kz.

Также участниками круглого стола были вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, председатель правления Корпоративного Фонда «UMC» Жаксыбай Жумадилов, руководители департаментов министерства здравоохранения РК, представители министерства образования и науки, министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, а также директора неправительственных организаций.

В ходе круглого стола, основным спикером выступила директор Департамента оказания медицинской помощи МЗ РК Лаура Ахметниязова. В своем выступлении она отметила, что совершенствование оказания медицинской помощи детям, страдающим ЛОР-патологией, в том числе микротией и атрезией наружного слухового прохода в Республике Казахстан имеет важное значение для снижения заболеваемости и инвалидности детей.

«На сегодня по данным статистики зарегистрировано 183 129 детей с болезнями уха и сосцевидного отростка, что составляет 3% от всех болезней детей. Всего врожденных аномалий развития у детей по РК – 167 561. Кроме того, Ззрегистрировано – 670 детей с атрезией и микротией и 69 детей с 2-х сторонней атрезией», - добавила выступающая.

В то же время, в 2017 году в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов из России и Индии в рамках мастер-классов, за счет средств республиканского бюджета проведено 10 операций детям по устранению микротии, атрезии наружного слухового прохода.

Также в зарубежной клинике (Global hearing, California Ear Institute, США), за счет средств республиканского бюджета оперирован один ребенок с двусторонней атрезией и микротией.

На текущий год в рамках мастер-класса с привлечением зарубежных специалистов запланировано хирургическое лечение 12 пациентов за счет республиканского бюджета.

«В целях совершенствования подготовки медицинских кадров в 2018 году за счет республиканского бюджета запланировано обучение врачей оториноларингологической службы внутри страны, в том числе на мастер-классах и за рубежом», - проинформировала спикер.

Также в рамках совещания были обсуждены вопросы проведения мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов и включения аппаратов костной проводимости на мягком бандаже в перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых инвалидам.

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