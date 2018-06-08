Назарбаев провел встречу с Премьером Государственного совета КНР

Глава государства поздравил Ли Кэцяна с назначением на должность Премьера Госсовета Китая и успешным проведением 19-го съезда Компартии КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил, что политическое и экономическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень и должно служить примером взаимовыгодного эффективного сотрудничества.

- Я вспоминаю Ваш визит в Казахстан в декабре 2014 года, когда Вы выдвинули очень интересные и смелые идеи по реализации совместной индустриально-инвестиционной программы между нашими странами. Благодаря этой инициативе мы с Вами подписали 51 проект на общую сумму ‪28 миллиардов долларов, 11 из которых уже находятся в работе, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства.