В США придумали способ защитить детей от расстрелов

С начала 2018 года в стране произошло 23 школьных расстрела.

Ученикам одной из школ в американском штате Пенсильвания, переходящим в девятый класс, раздали подарки, которые должны будут защитить их от возможного нападения и расстрела. Об этом сообщает Fox News.

Школьников из Чаддс Форда поздравили с окончанием учебного года и вручили им пуленепробиваемые пластины-вкладыши для портфелей. По словам директора компании-разработчика, чья дочь также учится в школе, револьверы и ружья такую броню пробить не могут.

Как передает телеканал, «такой подарок означает, что времена изменились». Ученики надеются, что он им не пригодится. «Никогда бы не подумала, что мне понадобится эта штука», — сказала одна из будущих старшеклассниц.

«Каждую неделю слышим о расстрелах в школе, просто не верю, что это происходит сейчас в нашей стране. Но это, к сожалению, факт», — поделилась одна из родительниц.

В школе уже действуют жесткие правила проверки безопасности. Так, на входе у посетителей просят предъявить документы и проверяют, нет ли их в базе данных полиции. В классах также установлены несколько специальных замков, открывающихся только изнутри.

В конце мая телеканал CNN сообщал, что с начала 2018 года в стране произошло 23 школьных расстрела, в которых погибли или пострадали люди.

Атака с самым большим число жертв произошла 14 февраля в штате Флорида. Тогда 19-летний Николас Круз убил 17 человек. Сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным правоохранительным органам.

Источник: Лента

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