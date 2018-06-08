За экспорт нефти из РК будут судить членов ОПГ

Материалы приняты специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области.

Уголовное дело по незаконному экспорту нефти в составе транснациональной организованной группы передано в суд, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Межведомственной следственно-оперативной группой Комитета национальной безопасности и антикоррупционной службы Республики Казахстан завершено досудебное расследование в отношении подозреваемых гражданина РК А.Кужагалиева, гражданина Республики Беларуси С.Кунцевич, гражданина Кыргызской Республики Э.Маманова и других участников, осуществлявших незаконный экспорт нефти под видом смеси нефтепродуктов "Oil Blend" за пределы РК", - говорится в сообщении.

Деяния обвиняемых квалифицированы по ст.197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", ст.264 "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них", а также другими статьями, относящимися к категории тяжких и особо тяжких правонарушений.

В настоящее время материалы досудебного расследования в отношении А.Кужагалиева, А.Кушкинбаева, Э.Утениязова, С.Кунцевич и Э.Маманова с обвинительным актом и вещественными доказательствами приняты специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области.

В декабре 2016 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, НБПК и МВД РК проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти и нефтепродуктов на территории Актюбинской области.

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