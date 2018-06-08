Экономика Казахстана уходит от сырьевой зависимости – Сулейменов

Рост ВВП в районе 4% ожидается и в текущем году - Сулейменов.

Доля горнодобывающей промышленности в структуре ВВП Казахстана, несмотря на благоприятные цены на сырье, снижается. Так, в 2017 году этот показатель достиг 13%, тогда как десятилетие назад он составлял 19%. Об этом рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, выступая на минувшей неделе в ходе 31-го заседания Совета иностранных инвесторов при президенте страны, передает Zakon.kz.

"Меньшая зависимость нашей экономики от сырьевых секторов налицо", - отметил глава ведомства, резюмируя приведенные выше цифры.

Министр также напомнил гостям, что Казахстан, исходя из экономических показателей прошедшего года, вошел в фазу "ускорения экономической активности с темпами, опережающими мировой рост".

В текущем году, по оценке Сулейменова, есть все шансы достичь аналогичных высоких показателей.

"Рост ВВП в районе 4% ожидается и в текущем году", - отметил он.

В структуре ВВП, помимо упомянутой горнодобывающей промышленности, качественный рывок также показывает такой показатель как "удельный вес услуг". В частности, за период с 2010 по 2017 годы его рост составил 58% с 52%.

Однако по-прежнему оставляют желать лучшего так называемые основные драйверы диверсификации Казахстана – обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Как отметил министр, данные этих отраслей остаются на показателях 7-летней давности - 11% и около 5% соответственно.

Для построения новой модели экономики был утвержден Стратегический план развития страны до 2025 года, который предполагает вхождение республики в число 30 развитых стран мира.

Для достижения этой цели стране необходимо до 2025 года обеспечить прирост ВВП на душу населения до 46,1 тысяч долларов, производительности труда на 4,7% в среднем в год. Доля несырьевого экспорта должна достигать 50%, необходимо также расширить долю МСБ в ВВП с 26% до 35%.

Всего же стратегия включает в себя семь приоритетных политик, в числе которых макроэкономика, конкурентоспособность отраслей, развитие финансового центра, привлечение инвестиций, обеспечение высокого качества жизни, "зеленая" экономика, проактивная внешнеэкономическая политика.

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