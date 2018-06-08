 
Новости за сегодня

Изменение цен на рынке жилья в мае 2018 года

 

В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,3%, перепродажи благоустроенного - на 0,2%, неблагоустроенного - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца.

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Май

2018г.

Продажа нового жилья

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

1,3

1,4

Перепродажа благоустроенного жилья

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-1,6

0,5

 

Цены на рынке жилья

 в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена

за 1 кв.м,

тенге

Май 2018г. к

Январь-май

2018г. к

январю-маю

2017г.

апрелю

2018г.

декабрю

2017г.

маю

2017г.

декабрю

2015г.

Продажа нового жилья

263 853*

0,3

1,4

2,8

-1,0

2,0

Перепродажа благоустроенного жилья

186 564

0,2

0,5

-0,7

-1,8

-1,1

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 513

0,1

0,9

0,5

3,7

-0,3

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 341

0,0

0,9

4,0

4,5

3,7

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

r07-06-2018-1

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

8 июня 2018, 10:31
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript