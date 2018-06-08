Изменение цен на рынке жилья в мае 2018 года

В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,3%, перепродажи благоустроенного - на 0,2%, неблагоустроенного - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Май 2018г. Продажа нового жилья 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 1,4 Перепродажа благоустроенного жилья 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -1,6 0,5

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Май 2018г. к Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. апрелю 2018г. декабрю 2017г. маю 2017г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 263 853*⁾ 0,3 1,4 2,8 -1,0 2,0 Перепродажа благоустроенного жилья 186 564 0,2 0,5 -0,7 -1,8 -1,1 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 513 0,1 0,9 0,5 3,7 -0,3 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 341 0,0 0,9 4,0 4,5 3,7 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.