Изменение цен на рынке жилья в мае 2018 года
В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,3%, перепродажи благоустроенного - на 0,2%, неблагоустроенного - на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца.
|
Изменение цен на рынке жилья
|
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
|
прирост +, снижение -
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Май
2018г.
|
Продажа нового жилья
|
4,4
|
7,1
|
12,1
|
9,6
|
11,5
|
15,8
|
-3,6
|
1,3
|
1,4
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
5,1
|
4,3
|
16,8
|
13,8
|
17,6
|
9,1
|
-0,7
|
-1,6
|
0,5
|
Цены на рынке жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Цена
за 1 кв.м,
тенге
|
Май 2018г. к
|
Январь-май
2018г. к
январю-маю
2017г.
|
апрелю
2018г.
|
декабрю
2017г.
|
маю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Продажа нового жилья
|
263 853*⁾
|
0,3
|
1,4
|
2,8
|
-1,0
|
2,0
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
186 564
|
0,2
|
0,5
|
-0,7
|
-1,8
|
-1,1
|
Перепродажа неблагоустроенного жилья
|
115 513
|
0,1
|
0,9
|
0,5
|
3,7
|
-0,3
|
Арендная плата за благоустроенное жилье
|
1 341
|
0,0
|
0,9
|
4,0
|
4,5
|
3,7
|
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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